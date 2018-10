Intervenen 25 plantes de marihuana en un xalet al Vendrell

També s’han requisat quatre plantes en un altre habitatge del municipi gràcies a la col·laboració ciutadana

Actualitzada 08/10/2018 a les 14:33

La Policia Local del Vendrell va intervenir, dissabte al vespre, un total de 25 plantes de marihuana en un xalet de la urbanització de Mas Astor. Per altra banda, el matí d’aquest dilluns també han requisat 4 plantes de marihuana en un altre domicili del municipi. Tots dos responsables d’aquestes plantes han estat denunciats per una infracció administrativa.En el cas del passat dissabte, una patrulla de la Policia Local estava fent tasques de patrullatge ordinari quan va observar que hi havia diverses plantes de marihuana dins d’un xalet de la urbanització de Mas Astor. Els agents van identificar el responsable i li van interposar una denúncia.Per altra banda, aquest dilluns la Policia Local ha pogut intervenir quatre plantes en un domicili del carrer Peix. L’acció policial s’ha pogut desenvolupar gràcies a la col·laboració ciutadana i el responsable també ha estat denunciat administrativament, com en l’anterior cas.