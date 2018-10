Un exregidor de Ciutadans de Calafell: «Són els testimonis de Jehovà de la política, són una secta»

Jesús Benedicto assegura que Cs «aviva» l’enfrontament a Catalunya i demana rebatre-ho fent «pedagogia republicana»

Actualitzada 05/10/2018 a les 09:52

Disposat a ser a la llista electoral d’ERC pel 2019

L’exregidor de Ciutadans a Calafell Jesús Benedicto –ara regidor no adscrit- s’ha fet militant d’Esquerra Republicana assegurant que la formació d’Albert Rivera no permet als seus membres «pensar lliurement». «Són els testimonis de Jehovà de la política. Són una secta», ha etzibat en una entrevista a l’ACN, afirmant que els membres de Cs «són presos del seu propi partit». Benedicto ha relatat que fa cinc anys es va sentir «captivat» pel discurs de Ciutadans, però mesos després de les eleccions municipals del 2015 va deixar el partit «perquè el veia com un problema per a Catalunya». Segons aquest regidor, Cs es centra en «avivar» l’enfrontament entre la població i fa una crida a replicar-ho a base de «fer pedagogia republicana».Jesús Benedicto recorda que fa gairebé cinc anys es va involucrar en la creació de la secció local de Ciutadans a Calafell perquè el partit oferia un missatge «liberal, progressista, transparent i dur contra la corrupció». Al mateix temps, apunta que ell va incorporar-se al partit advertint-los que era una persona «obertament republicana» i assegura que des de la formació taronja li van garantir que això «no seria un problema». «Però em vaig adonar que sí que ho era», lamenta, acusant el partit d’Albert Rivera de no permetre que els seus afiliats «pensin o actuïn lliurement».Mesos després d’haver estat el número 2 a la candidatura de Ciutadans a les eleccions municipals del 2015 i d’haver estat escollit regidor, Benedicto deixava el partit i mantenia l’acta a l’Ajuntament com a regidor no adscrit. «Vaig veure que amb Ciutadans tindríem un problema a Catalunya, perquè era un partit totalment bronca que procurava fer ferides on no n’hi havia per després poder actuar com a salvadors», explica, assegurant que el seu pas per la formació «va ser un error evident».Jesús Benedicto va deixar de militar a la formació taronja fa més de tres anys, i ha estat aquest estiu quan ha decidit afiliar-se a Esquerra Republicana. Assegura que el «punt d’inflexió» va ser el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, el qual va defensar que se celebrés a través de les diferents mocions prèviament debatudes al Ple de Calafell, i afegeix que va sentir «por» quan va veure els resultats obtinguts per Ciutadans a les eleccions del 21 de desembre.Va ser aleshores, relata, quan va plantejar-se la possibilitat de fer-se militant d’«un partit que fos republicà i d’esquerres, però d’una esquerra moderada». Tot i que fa cinc anys «era republicà però no independentista», ara assegura que «la independència de Catalunya és el camí a seguir, aconseguint prèviament una república». Benedicto detalla que l’entrada a ERC es va materialitzar aquest passat mes d’agost i actualment forma part d’una comissió interna de l’executiva nacional relacionada amb qüestions de polítiques energètiques.De cara a les eleccions municipals del 2019, Jesús Benedicto assegura que seria un «honor» encapçalar la llista d’ERC, però puntualitza que no té intenció de postular-se i insisteix que només acceptaria liderar la candidatura si el partit no troba cap altra persona per situar-la al capdavant. En tots els casos, l’ex regidor de Cs adverteix que «caldrà treballar per fer molta pedagogia republicana» i demana que el cap de llista sigui «un activista real, i no un republicà de sofà».En aquest sentit, recorda que ell ha anat a les manifestacions independentistes convocades a Brussel•les i assisteix habitualment a les concentracions de Barcelona, i fa una crida a prendre nota de la capacitat de mobilització que té la formació d’Albert Rivera. «Ciutadans serà un partit realment fatxa, però són molt treballadors. El líder local a Calafell els diu que han d’anar a les tres de la matinada a tallar llaços grocs i allà hi té gent», destaca, tot instant als partits independentistes a seguir exemples similars per «demostrar moltes ganes de fer pedagogia» amb l’objectiu que «l’independentisme passi del 50% actual al 70 o 80%».