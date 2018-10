L’agressor es va suïcidar després de disparar diversos trets a l'habitatge

Els Mossos d’Esquadra i el Jutjat de Vilanova i la Geltrú investiguen un tiroteig que va haver diumenge a Cubelles contra la casa d’un ex sergent de la Guàrdia Civil, el qual va ser detingut fa vuit anys per formar part d’una organització criminal especialitzada en el contraban de mercaderies al Port de Barcelona.Segons han confirmat fonts properes a la investigació, l’agressor es va apropar a l’edifici on viu l’ex guàrdia civil, en va saltar la tanca per accedir al jardí dels baixos i va disparar diversos trets contra l’habitatge. Després dels fets, l’home es va suïcidar disparant-se al cap.L’ex guàrdia civil no era a casa en el moment del tiroteig i el cadàver el va localitzar la policia, que va rebre l’avís d’uns veïns que havien escoltat els trets. El jutge ha decretat el secret de sumari.