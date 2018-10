L'Arboç programa un curs d'informàtica gratuït per a menors de 55 anys

La formació està dirigida a persones amb nocions bàsiques que vulguin adquirir més coneixements

Actualitzada 05/10/2018 a les 13:32

Els arbocencs de menys de 55 anys podran gaudir d’un curs d’informàtica gratuït. Aquest està impulsat per l’Ajuntament de l’Arboç, a través del Servei d’Ocupació Municipal SOM, i es dirigeix a persones amb nocions bàsiques d’informàtica que vulguin aplicar els seus coneixements.El curs es realitzarà els dies 23, 25, 30 d’octubre i 6, 8, 13, i 15 de novembre de 2018 de 9:30h a 12:30h a l’Aula de Can Freixas i constarà d’un total de 21 hores. Les places estan limitades a un total de 12. Els interessats es poden apuntar al curs a través de la pàgina web del SOM.Aquest curs és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç amb el finançament del Pla de Barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, del qual el municipi de l’Arboç n’és beneficiari.