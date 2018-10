Mor la noia que va sortir projectada quan anava sobre el capó d'un cotxe al Vendrell

La jove, de 18 anys, es trobava ingressada a l'Hospital de Bellvitge en estat crític des de diumenge a la nit

Actualitzada 04/10/2018 a les 11:40

La jove de 18 anys que va patir un a ccident quan anava sobre el capó d'un cotxe a la urbanització Oasis del Vendrell ha mort la matinada d'aquest dijous. La noia es trobava ingressada a l'Hospital de Bellvitge des de la nit de diumenge, quan es va produir l'accident.El succés va tenir lloc divendres a la nit al carrer Ramon Casas Carbó de la urbanització Oasis, al Vendrell. La noia, veïna de Bellvei, viatjava sobre el capó d’un cotxe conduït per un jove de la mateixa població que anava begut. En un moment determinat el conductor va perdre el control del vehicle i va col·lidir contra un cotxe estacionat a la via, moment en què la noia va sortir projectada i va caure al terra quedant ferida molt greu. Fins al lloc s'hi van traslladar Policia Local, Mossos d'Esquadra i SEM. La noia va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Bellvitge, on romania ingressada en estat crític.Es dóna el cas que el conductor circulava begut, sense carnet per pèrdua de punts, sense assegurança i sense la ITV en regla. L’home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat al trànsit i va passar la nit a comissaria. L'endemà va ser traslladat als jutjats del Vendrell per fer les diligències i resta a l'espera per passar a disposició judicial.