L'Èrica, el primer bus sense conductor, ja circula pel Vendrell

Es podrà provar gratuïtament fins al 6 d'octubre

Actualitzada 03/10/2018 a les 19:09

L’ÈRICA, el primer bus sense conductor que circula per Catalunya, ja circula pel Vendrell. El tinent d’alcalde i regidor de Transports, Kenneth Martinez, juntament amb el director general de l’AMTU, Joan Prat, i el director d’Autocars Penedès, Josep Sivill, acompanyats de la presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Serramià, i del cap de Relacions Externes de Bon Preu-Esclat, Josep Castany, han fet avui el viatge inaugural. A partir d'avui i fins al 6 d'octubre, tothom podrà pujar gratuïtament.El bus fa el recorregut pel carrer Narcís Monturiol, des d’Apel·les Fenosa fins a l’avinguda del Pèlag, i estarà obert al públic en el següent horari: dimecres, dijous i divendres, de 10h a 13.30h i de 15h a 20h; i dissabte, de 10 a 14h i de 17h a 20h.L’autobús té una capacitat per a 12 persones (6 assegudes i 6 dretes) i és 100% elèctric, climatitzat i accessible per a persones amb mobilitat reduïda. S’ha batejat com a ÈRICA, de les inicials de les paraules Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable. Incorpora una rampa automàtica que es desplega a la mateixa vegada que el vehicle s’abaixa.Des de que el passat 7 de setembre es va iniciar aquesta gira, organitzada per l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, gairebé 7.000 ciutadans de Catalunya ja han pujat a l’ÈRICA. L’autobús autònom ha circulat per Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, la Universitat de Girona, i ara al Vendrell, i després anirà cap a Reus, Martorell i Vic.