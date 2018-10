Demanen un any de presó per una dona que va amenaçar un metge a l'Hospital del Vendrell

L’acusada es va encarar amb el facultatiu d'urgències perquè trigava a atendre el seu marit

Actualitzada 02/10/2018 a les 12:55

La Fiscalia demana un any de presó per a una dona que es va encarar amb un metge del servei d’urgències de l’Hospital del Vendrell, a qui va amenaçar mentre li propinava manotades a l’esquena, qüestionant l’estona que el facultatiu estava trigant en atendre el seu marit. El matrimoni havia acudit a l’hospital requerint atenció per a l’home, però els metges els van demanar que esperessin el seu torn, fet que els va enervar. Enmig de l’alteració, segons recull la Fiscalia a l’escrit al qual ha tingut accés l’ACN, l’home va encarar-se al metge dient-li que anés a «atendre micos» al seu país, mentre la dona va amenaçar-lo cridant-li «ja veuràs què et passarà». Davant la situació, el facultatiu es va refugiar a la zona de boxs.Els fets van tenir lloc la nit del 7 de setembre de l’any passat, quan el matrimoni va acudir a l’hospital perquè l’home requeria que l’atengués un metge. Durant l’estona d’espera, el pacient es va adreçar al metge d’urgències exigint que l’atengués amb rapidesa, però el facultatiu va recordar-li que hi havia una altra persona amb torn davant seu.L’home, però, es va negar a haver de seguir esperant i es va exaltar contra el metge, de manera que aquest va anar a avisar els vigilants de seguretat. En tornar a la sala d’espera, apunta la Fiscalia, l’esposa del pacient va propinar-li cops amb les mans enmig de retrets per l’estona que els estava fent esperar. Davant el temor a noves agressions, el metge es va refugiar en un box. Segons l’informe mèdic posterior, però, els cops no li van provocar lesions.Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que la dona és autora d’un delicte d’atemptat a un funcionari públic i demana una pena d’un any de presó, mentre acusa l’home d’un delicte lleu d’amenaces, motiu pel qual demana una condemna de 600 euros de multa. El judici se celebrarà properament a l’Audiència de Tarragona.