Una noia, ferida crítica en sortir projectada quan anava sobre el capó d'un cotxe al Vendrell

Actualitzada 01/10/2018 a les 11:02

Una noia de 18 anys i veïna de Bellvei es troba ingressada a l’Hospital de Bellvitge en estat crític després que ahir a la nit patís un accident de trànsit a la urbanització Oasis del Vendrell. La noia viatjava sobre el capó d’un cotxe, el qual conduïa un jove també veí de Bellvei que anava begut, quan el turisme va xocar amb un altre vehicle estacionat i la noia va sortir projectada. El conductor no tenia carnet per pèrdua de punts, no tenia assegurança ni la ITV en regla i va quedar detingut.L’accident es va produir cap a dos quarts de 10 de la nit al carrer Ramon Casas Carbó de la urbanització Oasis, la qual pertany al Vendrell, tot i que alguns carrers formen part de Bellvei. Un jove veí d’aquesta darrera població conduïa un turisme begut i transportava una noia, de 18 anys i també veïna de Bellvei, a sobre del capó. El noi va perdre el control del vehicle que conduïa i va xocar contra un vehicle estacionat. Com a conseqüència, la jove va sortir projectada i va picar contra el terra quedant ferida molt greu.El carrer va quedar tallat al trànsit i fins al lloc s’hi van dirigir diverses patrulles de la Policia Local del Vendrell, els Mossos d’Esquadra i tres unitats del Servei d’Emergències Mèdiques. La noia va ser traslladada immediatament a l’Hospital de Bellvitge, on es troba ingressada. Segons informacions de l’hospital, la noia continua en vida però en estat crític.Es dona el cas que el conductor del vehicle va donar un resultat positiu en la prova d’alcoholèmia en grau penal, ja que va donar un resultat de vora 1 g/l en aire espirat –el màxim es troba en 0,25 mg/l-. A més, el conductor no té el carnet vigent per pèrdua de punts i el cotxe amb el qual circulava no tenia assegurança ni la ITV en regla. L’home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat al trànsit.El conductor ha passat la nit a la comissaria i aquest matí serà traslladat als jutjats del Vendrell per fer les diligències. Posteriorment quedarà detingut als calabossos judicials fins que sigui cridat per passar a disposició judicial.