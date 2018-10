L'autobús autònom ÈRICA arriba al Vendrell aquesta setmana

Del 3 al 6 d'octubre, es podrà pujar gratuïtament i conèixer com funciona un bus d’aquestes característiques

L'ÈRICA, el primer bus sense conductor que circula per Catalunya, arribarà al Vendrell aquesta setmana. A partir de dimecres, 3 d’octubre, l'ÈRICA es posarà en funcionament al carrer de Narcís Monturiol (el Pèlag), i fins el dissabte, 6 d’octubre els vendrellencs hi podran pujar gratuïtament i conèixer, en primera persona, com funciona un bus d’aquestes característiques.El Vendrell participaran a la Gira catalana del bus autònom, una prova pilot que permetrà que vuit ajuntaments de Catalunya posin en funcionament un autobús sense conductor en circulació real.L’autobús té una capacitat per a 12 persones (6 assegudes i 6 dretes) i és 100% elèctric, climatitzat i accessible per a persones amb mobilitat reduïda. S’ha batejat com a ÈRICA, de les inicials de les paraules Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable. Incorpora una rampa automàtica que es desplega a la mateixa vegada que el vehicle s’abaixa.La presència del bus autònom va acompanyada d’una carpa informativa on es donarà informació, a més de com funcionen els busos autònoms, dels canvis econòmics, culturals, de planificació urbanística o paisatgístics que comportarà l’arribada del transport públic en vehicles autònoms als municipis de Catalunya.La Gira Catalana del Bus Autònom és una iniciativa pionera organitzada per l’AMTU i la Generalitat, i que fa possible que a Catalunya es realitzin les primeres demostracions de transport públic amb vehicle autònom. En la gira hi participen 8 municipis: Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Girona (UdG), El Vendrell, Reus, Martorell i Vic.