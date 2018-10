Ho han fet a Martorell, a Vilassar de Mar i també al Vendrell

Els CDR han aixecat barreres aquest dilluns a diferents peatges. Ho han fet a primera hora al de Martorell i també a mig matí al de la C-32 a Vilassar de Mar. Ja al migdia han fet la mateixa acció al peatge de l'AP-7 al Vendrell.Tot plegat són accions per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. «A Vilassar de Mar hem aixecat els peatges. Avui no contribuïm amb les empreses de l'Ibex. Així fem República!», han piulat a través de Twitter. «Barreres Amunt. Hi ha gent a la qual se li ha de cridar ben fort: No passaran! Però altres han de tenir garantit el dret de moviment per tot el territori, sense que els especuladors de sempre se n'aprofitin», ha apuntat el CDR de Vilanova i la Geltrú a les xarxes socials.