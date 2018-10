Crema la nevera i el quadre elèctric d'un habitatge a Cunit

El foc, que va mobilitzar dues dotacions dels Bombers, no va provocar ferits

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat van actuar, la nit d'ahir diumenge 30 de setembre, en les tasques d'extinció d'un incendi d'habitatge a Cunit. El foc es va produir en una casa unifamiliar del municipi i va cremar la nevera i el quadre elèctric i, com a conseqüència, el domicili es va quedar sense llum. No hi va haver danys personals.El foc es va declarar a les 23.22h a una casa unifamiliar de dues plantes situada al carrer Cubelles. Concretament, les flames es van produir a la planta baixa i van cremar una nevera i el quadre elèctric, a més de deixar tota la planta afectada pel fum. L'habitatge es va quedar sense llum a causa del succés i cap persona va resultar ferida. Els Bombers, que es van dirigir al lloc amb dues dotacions, van aconseguir extingir l'incendi cap a mitjanit i posteriorment van realitzar les tasques de ventilació de la casa.A part dels Bombers de la Generalitat, fins al lloc també s'hi van traslladar diverses patrulles de la Policia Local de Cunit, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques, que finalment no va haver d'actuar.