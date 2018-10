La placeta que hi ha al carrer Sant Pere canviarà el seu nom

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat aquest dilluns dedicar una plaça del municipi a l’U d’Octubre. La moció aprovada ha estat presentada pels grups municipals del PDeCATConvergència i Unió, CUP i ERC, a la qual s’han sumat els vots del grup Unió i Alternativa Municipali del regidor no adscrit (13 vots favorables). El PSC, Ciutadans i el PP han votat en contra.L’espai que rebrà el nom d’U d’Octubre és la placeta existent al carrer Sant Pere, on hi ha les dependències municipals del nucli de la Platja de Calafell.La moció recorda els fets ocorreguts fa un any. I afegeix que el motiu de la proposta és «fer un acte de reconeixement a tants de ciutadans i ciutadanes que hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats individuals i col·lectius».