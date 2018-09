La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell menys greu

Actualitzada 28/09/2018 a les 19:58

Un home de 73 anys ha estat atropellat per un vehicle al Vendrell. L'accident s'ha produït aquesta tarda al carrer Josep Tarradellas. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell menys greu.El SEM ha mobilitzat dues ambulàncies i també ha acudit la Policia Local. La via ha estat tallada al trànsit fins casi les 20 hores.Els fets s'han produït unes hores més tard d'un altre atropellament que ha tingut lloc a la capital del Baix Penedès. En aquest cas, un nen de cinc anys ha resultat ferit en ser colpejat per un turisme. Segons fonts oficials, el menor s'hauria escapat de la mà de la seva mare.