La V Ruta dels Platets de l'Arboç comptarà amb deu establiments participants

Una 'app' facilitarà tota la informació sobre totes les tapes i els restaurants participants

Actualitzada 26/09/2018 a les 15:20

Els propers caps de setmana del 28, 29, i 30 de setembre i del 5, 6 i 7 d’octubre arriba una nova cita de la Ruta dels platets de l’Arboç. La cinquena edició comptarà amb una novetat tecnològica. L’aplicatiu L’Arboç Turisme compta amb una nova funcionalitat per facilitar tota la informació sobre tots els platets i tapes, ingredients, nom, els restaurants i el plànol de la ruta completa.En la Ruta hi participaran 10 establiments de restauració de l’Arboç. S’ha establert un preu unitari de 2,50 euros que inclou el platet o ració i un quinto de cervesa o copa de vi. Cadascun dels 10 establiments adherits a la Ruta presenta un platet original, amb propostes gastronòmiques diverses i variades, realitzades amb productes de qualitat i proximitat, que inclouen carn, peix, verdura i moltes sorpreses que els participants podran degustar.Cada cop que es consumeixi un platet l’establiment segellarà la butlleta de participació. Els usuaris que presentin la butlleta de participació amb com a mínim 8 dels 10 segells tindran un record de la V Ruta dels Platets, i si presenten els 10 segells entraran en el sorteig d’interessants premis i tindran dret a votar quin ha estat el millor platet, i el platet més original.La V Ruta dels Platets és una iniciativa la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç.