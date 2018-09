El centre de dia de Calafell ja té en funcionament el servei de menjador

Els preus seran els mateixos que posa la Generalitat en els seus propis centres

Actualitzada 26/09/2018 a les 16:41

El centre de dia de Calafell, ubicat a la Masia de la Sínia, ha començat a oferir el primer dels seus serveis, el de menjador. L’equipament ha començat el desplegament gradual de serveis a les persones grans, després d’obrir portes el passat 3 de setembre.En les properes setmanes, l’equipament de la Sínia anirà incorporant nous serveis propis de centre de dia. Els preus d’aquests serveis seran els mateixos que posa la Generalitat en els seus centres de dia.A més, l’equipament ja té actiu el taller ocupacional per a persones amb discapacitats intel·lectuals. Ha posat en marxa també el servei ocupacional d’inserció, destinat a acompanyar aquestes persones en l’objectiu d’aconseguir un lloc de treball.També s’anirà desplegant una oferta d’activitats culturals i de lleure, semblant a la d’un centre cívic, ja que l’equipament de la masia de la Sínia permet una gran flexibilitat i polivalència. Sempre amb un ús social prioritari, adreçat a persones que necessiten determinats serveis per al seu benestar personal o familiar. A demanda de l’Ajuntament, la Generalitat ha vist amb bons ulls la possibilitat d’oferir també servei de residència i, en aquest sentit, es farà una prova pilot de funcionament.La Fundació Santa Teresa ha invertit 1,5 milions d’euros en aquest projecte, a canvi d’una concessió per la gestió per trenta anys. La superfície construïda és de 1.500 metres quadrats, en una sola planta i, per tant, sense barreres arquitectòniques. Integra algunes de les edificacions annexes a la Masia de la Sínia, que és una antiga destil·leria del segle XIX. El centre de dia per a persones grans oferirà, quan estigui al màxim, un total de 60 places, mentre que el taller ocupacional en tindrà 40.