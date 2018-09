L'Arboç s'adhereix a la xarxa de territoris creatius d'Espanya

Aquest municipi del Baix Penedès es converteix en una de les 38 poblacions catalanes que formen part d'aquesta iniciativa

Actualitzada 25/09/2018 a les 13:40

L'Arboç s'ha adherit a la xarxa de territoris creatius d'Espanya i s'ha convertit en una de les 38 poblacions catalanes que forma part d'aquesta iniciativa, segons informa l'Ajuntament.L'objectiu d'aquesta xarxa és deixar constància de com les idees creatives poden fer evolucionar els pobles i ciutats amb un afany modernitzador i de diversificació de la seva estructura econòmica.En el cas de l'Arboç es buscarà una altra manera de fer les coses, a través de la creativitat, incidint en les persones i les seves necessitats mitjançant el pla de barris.En aquest canvi de paradigma conflueixen tant accions de tipus urbanístic i tecnològic com actuacions netament artístiques, culturals i de marcat caràcter social.També es volen impulsar tots els sectors de l'economia a partir del valor afegit de la cultura, afavorir el diàleg entre administracions i promoure projectes de col·laboració i cooperació entre les ciutats i territoris.Amb aquesta adhesió l'Ajuntament de L'Arboç guanya presència i visibilitat en la convocatòria del pròxim Fòrum de ciutats creatives a Lleida al febrer del 2019.A través d'ella, es podrà optar a la campanya Barris Antics per a la promoció de la ciutat, oberts a tots els pobles i ciutats inscrits al Fòrum.