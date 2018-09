Detenen un menor tutelat per presumptes abusos sexuals a Coma-ruga

La víctima seria una turista de 16 anys que s'allotjava en l'alberg del barri marítim

Actualitzada 21/09/2018 a les 15:19

Un menor tutelat per la Generalitat ha estat detingut per presumptes abusos sexuals contra una adolescent en un alberg de la Generalitat a Coma-ruga, segons ha avançat la Cadena SER. Els fets es van produir la nit del 19 de setembre, quan dos nois, que dormen al centre, van acorralar a una turista de 16 anys i li van fer tocaments. Els monitors van aparèixer i van retenir els autors fins que van arribar els Mossos d'Esquadra.Un dels agressors seria un noi de menys de 14 anys, el qual penalment és inimputable, segons ha apuntat la SER. Mentre que l'altre es desconeix l'edat i estan fent-li proves per esbrinar-la. Depenent de l'edat, la pena serà més alta o més baixa.L'alberg, on van ocórrer els fets, acull menors estrangers desemparats com a mesura d'emergència. La víctima, per la seva banda, es trobava de vacances amb un grup, els quals ja han marxat al seu país després d'acabar l'estada prevista.