Un curtmetratge dirigit per un calafellenc seleccionat per al Festival de Sitges

'Match' es projectarà dins de la secció oficial fora de concurs el proper 4 d'octubre

Actualitzada 20/09/2018 a les 15:06

Zolen Films

El curmetratge Match, dirigit per Toni Villazán de Segur de Calafell, ha estat seleccionat per a la secció oficial fora de concurs del 51è Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que se celebrarà del 4 al 14 d'octubre. Match ha estat realitzat per la productora Zolen Films i compta amb Eva de Salas com a guionista.El curt tracta sobre com una nit de marxa i desenfrenament es converteix en una situació confusa i inesperada a causa d’una app per lligar i fer contactes.El film es projectarà el 4 d'octubre, a les 16 hores a la Sala Retiro, abans de la pel·lícula espanyola Shattered Fragments realitzada per alumnes i professors d'una escola de cinema de Sitges.Zolen Films és una productora de continguts audiovisuals constituïda al 2011 com a entitat sense ànim de lucre. Aquesta es va crear, inicialment, per aplacar les inquietuds interpretatives d'Enzo, fill de l'actual director Toni V. i la guionista Eva De Salas.Fins ara ha produït pel·lícules, curtmetratges, vídeoclips, vídeos per a aplicacions de Smartphone, documentals, anuncis, fashionfilms esdeveniments, entre d'altres.