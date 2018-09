Torra inaugura el nou Ajuntament de Llorenç del Penedès

Després de fer un recorregut per les instal·lacions, el President ha signat el llibre d'honor del consistori i de les entitats El Centre i La Cumprativa a la Sala de Plens

Actualitzada 15/09/2018 a les 19:15

El President de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest dissabte Llorenç del Penedès per tal d’inaugurar el nou Ajuntament del municipi, situat a la Rambla Marinada. L’esdeveniment ha aplegat un gran nombre de veïns de la població ja que, tot i que l’acte s’ha celebrat a la Sala de Plens només per a persones amb invitació, no han volgut perdre l’oportunitat de saludar al President davant de l’edifici consistorial.L’acte, que ha tingut lloc a les 10.30h, ha començat amb la rebuda de Quim Torra per part de l’alcalde de Llorenç del Penedès, Jordi Marlès, i la resta de membres del consistori. En primer lloc, el President ha fet un recorregut per les instal·lacions, mentre que tot seguit s’ha fet l’acte pròpiament dit. En aquest hi han assistit les autoritats locals, alcaldes d’altres municipis del Baix Penedès i autoritats del territori com el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, o el recent nomenat delegat del govern al Penedès, Pere Regull. També hi han estat convidats els representats de les múltiples entitats de la població.Els parlaments han començat de la mà de l’alcalde de Llorenç, Jordi Marlès, qui ha expressat que “és un honor comptar amb la presència de Quim Torra per inaugurar la casa de tots els llorencencs, un projecte que es va començar fa dues legislatures i ara ja és una realitat, després dels 47 anys de funcionament de l’antic ajuntament, situat a la plaça de la Vila”. Tot seguit, ha emplaçat a Torra a signar el llibre d’honor del consistori, així com també el llibre d’honor de les dues entitats llorencenques que enguany han rebut la Creu de Sant Jordi: El Centre i La Cumprativa.A continuació ha estat el torn de paraula de Quim Torra, qui ha destacat que “és important tenir un espai com aquest perquè la ciutadania participi i decideixi”. Tot seguit, Torra ha llegit l’escrit que ha plasmat al llibre d’honor: “A Llorenç del Penedès, en motiu de la inauguració del seu Ajuntament: són les entitats més properes a la gent i per això les més importants, perquè aquest país és la seva gent, gent que se sent i vol decidir el seu futur amb llibertat. Amb un record pels nostres polítics presos i exiliats, ells seran lliures i el nostre poble també. Visca Llorenç i visca Catalunya.”També ha adreçat unes paraules als assistents el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, qui ha destacat la gran activitat social i cultural de Llorenç, amb dues creus de Sant Jordi atorgades a dues entitats en el mateix any. També ha recordat l’aportació econòmica de gairebé 500.000 euros que la Diputació ha fet a Llorenç per la construcció del nou Ajuntament. Després de la seva intervenció, ha tancat l’esdeveniment Quim Torra també fent èmfasi al ric teixit cultural i associatiu del poble. “Sense això difícilment el país es trobaria en el lloc que es troba, en el camí decidit que els catalans hem emprès per ser lliures completament”, ha afirmat el President tot recordant el primer d’octubre.En acabar l’acte, el President ha sortit del consistori i ha saludat al nombrós grup de veïns que l’esperava davant l'edifici. Especialment emotiu ha estat el moment en què una jove veïna del municipi, la Laura Mitjans, ha fet entrega d’unes flors grogues del seu jardí al President per tal que els polítics empresonats i exiliats tornin a casa, a més d’una carta on demanava en nom de totes les persones amb discapacitat que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats.Cal dir que algunes persones esperaven la sortida de Torra amb una pancarta on s’hi llegia “Govern efectiu? Prou enganys” i han cridat la consigna “república efectiva”. Després de saludar i fer-se fotos amb aquells veïns que així ho han volgut, el President ha emprès el camí a Torrelles de Foix per tal d’inaugurar un centre es colar d’aquesta població.