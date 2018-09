El Mes Pau Casals aprofundirà en la relació del violoncel·lista amb Federico García Lorca

La programació tindrà ‘El Cant dels Ocells’ com a eix central

Actualitzada 14/09/2018 a les 15:51

El Mes Pau Casals del Vendrell –amb què el municipi commemora tradicionalment la mort del músic- se centrarà aquest any en aprofundir en la relació que el mestre violoncel·lista tenia amb Federico Garcia Lorca, del qual es compleixen 120 anys del seu naixement. Entre el 21 de setembre i el 27 d’octubre, l’Associació Musical Pau Casals i l’Ajuntament del Vendrell han previst més de quinze activitats, d’entre les quals destaca l’acte inaugural, amb la conferència que el filòleg Jaume Figueras farà per presentar la investigació entorn la relació entre els dos artistes. El tret de sortida al Mes Pau Casals també servirà per commemorar el Dia Internacional de la Pau, lliurar la Beca de l’Associació Musical Pau Casals i es farà una lectura de poemes de Lorca. A banda de la relació amb Garcia Lorca, la programació tindrà com a eix central el popular tema El Cant dels Ocells.Després de l’acte inaugural del 21 de setembre, que es farà a la Casa Cultural d’Andalusia Garcia Lorca del Vendrell, les activitats continuaran el dia 28 amb un concert de joves talents, mentre que el 4 d’octubre es projectarà el documental Joan Manén. Variacions sense tema i hi haurà una conferència-col·loqui a càrrec de Daniel Blanch, president de l’Associació Joan Manén de Barcelona.De cara a mitjans de mes, es durà a terme el tradicional Concurs de Colles Sardanistes, el director del Museu de la Música de Barcelona, Jaume Ayats, oferirà la conferència ‘El Cant dels Ocells’ i se celebrarà l’acte ‘Pau Casals i Saint Exúpery, Paraula, Música i Imatges per la Pau’.Pel que fa a la recta final de la programació, el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre hi haurà jornada de portes obertes a la casa nadiua de Pau Casals, mentre que el dia 22 –data en què es compleixen 45 anys de la mort del violoncel·lista-, es farà la tradicional ofrena a la tomba i un concert commemoratiu a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà. Per últim, la darrera setmana d’octubre hi haurà diversos concerts que tindran el seu punt àlgid divendres 26 i dissabte 27, amb les actuacions de The Yehudi Menuhin Orchestra i de la coral anglesa Rock up and sing.