La Cursa i Marxa Solidària contra el Càncer de l'Arboç incorpora una cursa 'holi' familiar

Aquesta activitat esportiva i solidària arriba enguany a la seva 3a edició i se celebrarà el diumenge 7 d’octubre

Actualitzada 10/09/2018 a les 13:17

L’Ajuntament de l’Arboç i el Club Esportiu Arboç organitzen la 3a edició de la Cursa i Marxa Solidària Contra el Càncer, que se celebrarà el proper 7 d’octubre. Aquesta iniciativa solidària arriba enguany amb novetats, ja que incorpora la Kid Run Colors i Familiar, una cursa familiar dirigida als més petits. Les inscripcions ja es troben obertes.La 3a Cursa Solidària contra el Càncer sortirà de la plaça de la Vila i comptarà amb tres modalitats:una marxa a peu de 5 km, una cursa de 5 km i la cursa Kids Run Colors i Familiar de 1 km. Aquesta darrera modalitat, nova d’enguany consisteix en una cursa holi no competitiva que es podrà fer corrent, caminant o alternant i està dirigida a les famílies i als més petits.Els interessats poden inscriure’s al web www.athleticevents.net o presencialment al Punt d’Informació Juvenil, a la Casa de Cultura, de 18h a 20h de dilluns a dijous. El preu de la inscripció fins el 26 de setembre serà de 12 euros per la cursa de 5 km i de 10 euros per la marxa a peu. La inscripció de la Kids Run Colors i Familiar serà de 2 euros (inclou bossa de colors holi ). Del 27 de setembre fins el 3 d’octubre el preu de la inscripció pujarà 1 euro per modalitat, excepte la Kids Run Colors i Familiar. El 50% del preu de la inscripció anirà destinat a la lluita contra el càncer i els beneficiaris seran l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i la Fundación más que Ideas.Els participants, a banda de l’avituallament final, rebran la denominada bossa del corredor, amb una samarreta tècnica, fruita, beguda, i altres regals i sorpreses. Els inscrits a la Marxa i la Cursa de 5 km tenen inclosa la participació a la Kids Run Colors i Familiar de 1 km, incloent una bossa de colors holi a la seva bossa del corredor.