Tres detinguts per espoliar jaciments arqueològics al Baix i l'Alt Penedès

Els arrestats, veïns del Baix Penedès, feien servir detectors de metalls i removien la terra per trobar material d'interès per lucrar-se'n posteriorment

Actualitzada 06/09/2018 a les 10:09

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 61 i 31 anys, de nacionalitat espanyola, veïns de Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès i una dona, de 45 anys, nacionalitat hondurenya i veïna de Sant Jaume dels Domenys per espoliar sistemàticament jaciments arqueològics a les comarques del Baix i l'Alt Penedès. A tots tres se'ls acusa de delictes continuats contra el patrimoni històric i un furt qualificat. Segons un comunicat de la policia catalana, feien servir detectors de metalls i removien la terra per trobar material d'interès per lucrar-se'n posteriorment. En els escorcolls que els Mossos van als domicilis dels arrestats i a dos locals de Banyeres del Penedès i Terrassa van intervenir tres detectors de metall, peces presumptament espoliades, monedes antigues i material arqueològic classificat; manuals, llibres i documentació relacionada amb l'activitat il·legal i balances de precisió.Els fets es remunten al novembre del 2017, quan la Fiscalia d'Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni Històric de Tarragona va denunciar que havia detectat activitat furtiva en l'àmbit arqueològic. Aleshores, el principal investigat anava acompanyat de tres persones més que feien servir detectors de metalls i eines per remoure la terra i havien fet diversos forats en camps de conreu susceptibles de contenir material arqueològic. De fet, un dels camps era de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) i estava protegit i catalogat com a Jaciment Arqueològic.La investigació, que ha dut a terme la Unitat Central de Patrimoni Històric, va acreditar que l'investigat, amb la col·laboració d'altres persones, es dedicava a la recerca de material arqueològic en diversos indrets a les comarques del Baix i l'Alt Penedès. El 8 d'agost van ser enxampats 'in fraganti' pels investigadors i una patrulla uniformada els va poder identificar. Durant l'escorcoll que se'ls van intervenir eines, objectes i material que havien aconseguit extreure del subsòl. Un primer estudi preliminar del Departament de Cultura va determinar que almenys tres d'aquests objectes tenien un probable valor arqueològic, tot i estar pendent d'un estudi més minuciós per part del Gabinet Numismàtic del MNAC.En les entrades que es van dur a terme als domicilis dels investigats, a Sant Jaume dels Domenys i a dos locals ubicats Banyeres del Penedès i Terrassa, els agents van intervenir tres detectors de metall, peces de diversa procedència presumptament espoliades, monedes antigues i material arqueològic classificat; manuals, llibres i documentació relacionada amb l'activitat il·legal i balances de precisió.La investigació va determinar que el principal investigat, que té antecedents policials per la mateixa activitat delictiva, era reincident des del 2008. La seva parella, també detinguda, l'acompanyava en algunes ocasions. De fet, aquest individu i l'altre home arrestat es coneixien des de feia diversos anys. Amb tot, mentre el principal investigat tenia un alt grau d'expertesa i sabia perfectament com dur a terme aquesta activitat per obtenir-ne un rendiment econòmic més gran, l'altre ho feia de manera més matussera.Un dels principals objectius dels investigadors era localitzar el material arqueològic espoliat en jaciments per preservar, protegir i conservar-lo amb garanties. El material recuperat està en dependències policials i en els pròxims dies serà remès al Departament de Cultura en dipòsit judicial a disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 del Vendrell.Els arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs pendents de ser citats a declarar davant del jutge.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions, a l'espera de la catalogació de tot el material per determinar-ne el valor arqueològic i l'anàlisi de diversos equips electrònics.