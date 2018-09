S'enfronten a dos anys de presó per agredir els vigilants de seguretat de l'estació de Segur de Calafell

Els quatre processats també van ocasionar danys valorats en més de 5.000 euros a les barreres d’accés

Els vigilants fa temps que denuncien agressions

La fiscalia sol·licita una pena de dos anys de presó i més de 6.000 euros de multa per a quatre individus acusats d’agredir els vigilants de l’estació de ferrocarril de Segur de Calafell i malmetre les barreres d’accés de les instal·lacions, el passat 19 de gener. Els processats són tres homes txecs i un eslovac d’entre 25 i 30 anys. Els fets es van produir poc abans de les vuit del vespre quan els acusats van ser amonestats per dos vigilants després d’haver accedit a les andanes de l’estació sense abonar els bitllets per la tanca perimetral del recinte. Segons la fiscalia, un cop van ser expulsats de l’estació, els acusats es van posar d’acord per agredir als dos responsables de seguretat i, posteriorment, ocasionar destrosses a les barreres d’accés que s’han valorat en de més de 5.000 euros.En concret, els quatre individus, «amb l’ànim d’atemptar contra la seva integritat física», van propinar un cop de puny a la cella a un dels vigilants i van colpejar-lo en altres parts del cos, i tot seguit van agredir a l’altre vigilant en diversos punts de la cara. En tots dos casos, les lesions van trigar deu dies en curar-se -quatre d’ells impeditius per treballar-, i van comportar cicatrius.En aquestes circumstàncies, els vigilants van aconseguir sobrepassar els torns d’accés a l’estació «amb la finalitat de repel·lir les agressions continuades dels acusats». Va ser aleshores quan, segons la fiscalia, els quatre individus van colpejar les barreres d’accés, esquerdant els vidres i arribant a fracturar alguns d’ells, deixant-los inutilitzats.Per a cadascun dels quatre individus, la fiscalia sol·licita una pena de dos anys de presó per un delicte de lesions; 300 euros de multa per un delicte lleu de lesions i una multa de 6.000 euros per un delicte de danys. A més, en concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic reclama que indemnitzin els vigilants amb 420 i 600 euros, respectivament, i a l’operadora Renfe amb 5.177,40 euros pel valor de les destrosses. El cas es jutjarà en els jutjats penals.Ara fa un any, el col·lectiu de vigilants de seguretat exigia a Tarragona més mesures de protecció i un plus salarial de perillositat per fer front a les agressions i amenaces «diàries» que, segons denunciaven, pateixen al seu lloc de treball, especialment en trens i estacions. Les situacions conflictives se solen donar amb usuaris que no paguen el bitllet i responen de forma agressiva a l’actuació dels vigilants.Entre d’altres qüestions, el col·lectiu també reclamava poder disposar d’armilles antibales i d’armes, atès el nivell 4 d’alerta antiterrorista, i que se’ls considerés agents de l’autoritat.