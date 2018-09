El grup demana la seva dimissió i calcula que la quantia sense pagar, només amb el consum mínim, s'elevaria a 2.000 euros durant els vuit anys en què Pilar Verdún era a l'equip de govern

Actualitzada 04/09/2018 a les 14:13

El PDeCAT de la Bisbal del Penedès exigeix la dimissió de la regidora d'ERC Pilar Verdún perquè, segons el partit, no disposava d'un comptador d'aigua a la casa on residia en una urbanització, de forma que s'estalviava de pagar el subministrament, incloent l'època en que va estar a l'equip de govern -durant els dos mandats de Puigibet. Segons el PDeCAT, la vivenda estava connectada directament al pou de la finca, a través d'un tub, sense passar per cap comptador. Segons un informe tècnic de l'empresa concessionària d'aigua, aquest tub hi era des de feia molts anys -es desconeix des de quan no hi havia comptador. Ara la regidora ja no hi viu i la casa, ubicada a la Masieta, ja té comptador. El PDeCAT diu que aquest «descobriment escandalós» ha estat de casualitat, mentre revisaven precisament els problemes d'abastament en una urbanització veïna, l'Esplai, on aquest mes de juliol s'han hagut de fer restriccions d'aigua mentre s'acaba de construir un nou pou.A través d'un comunicat, difós aquest dimecres, el PDeCAT retreu que «això vol dir que, durant els vuit anys que ha estat regidora d'ERC a l'equip de govern, no pagava res per l'aigua que consumia que, només comptant mínims, pujaria a 2.000 euros, sense tenir en compte els anys anteriors». «L'aigua consumida durant aquests anys per la regidora a casa seva, no la pagava ella sinó que l'hem pagat tots els bisbalencs i bisbalenques que paguem rebuts d'aigua», afegeix el PDeCAT.«Això és el que els d'ERC de la Bisbal entenen per municipalitzar l'aigua?», es pregunta el partit, fent referència a una proposta que van formular recentment els republicans. «Mentre l'Esplai i la pròpia Masieta han tingut restriccions puntuals d'aigua pel nul manteniment dels pous mentre va governar ERC, aquesta senyora no pagava consum d'aigua». «Per la gravetat d'aquest fet demanem la immediata dimissió de la regidora d'ERC Pilar Verdún», conclou el comunicat.