Destrosses en l'enllumenat públic del Vendrell per actes vandàlics

Uns brètols van trencar dues lluminàries encastades al pas soterrat del Francàs, a més de tirar a terra un fanal al passeig Marítim del Sector Sanatori

Actualitzada 03/09/2018 a les 14:59

Dos actes vandàlics han causat destrosses en l’enllumenat públic del Vendrell en les darreres setmanes. En concret han quedat afectades dues lluminàries al Francàs i un fanal al passeig Marítim del Sector Sanatori. Les reparacions dels dos casos suposen un cost de 500 euros.El primer acte vandàlic es va produir al pas soterrat del Francàs amb el trencament de dues lluminàries encastades. A causa d’això, el pas es va quedar sense il·luminació a les hores de foscor, oferint una gran sensació d'inseguretat. La substitució dels elements trencats tenen un cost aproximat de 200 euros.El segon cas es va produir al passeig Marítim del Sector Sanatori, on es va fer caure a terra un fanal, cosa que suposa un perill per als vianants i usuaris de la platja. En aquest cas, el cost de reposició del bàcul es d’uns 300 euros.La Regidoria d’Enllumenat i Eficiència Energètica demana la col·laboració de tots els veïns per evitar totes aquestes actuacions incíviques.