La Policia Local ha col·locat un cadenat tant al pas de la riera pel poble com a la seva desembocadura, al barri de Sant Salvador

Actualitzada 31/08/2018 a les 10:38

La Policia Local del Vendrell ha tallat al trànsit totes les zones inundables del municipi com a conseqüència de l'aigua que baixa per la Riera de la Bisbal. La riera ha haugmentat el seu cabal ha causa de la curta però intensa pluja d'aquesta matinada. Cal que la tempesta no ha causat gaires afectacions al Camp de Tarragona, on els Bombers tan sols han rebut dos avisos per incidències menors. Per la seva banda, el telèfon 112 ha rebut 12 trucades.Els talls de trànsit s'han produït concretament al pas de la Riera de la Bisbal tant pel poble -al punt que connecta el poble amb la carretera de Sant Salvador- com a la desembocadura, al mateix barri marítim de Sant Salvador. Els indrets estan tallats amb cadena. La Policia Local demana als usuaris dels vehicles que respectin les restriccions i que no accedeixin a les zones anegades d'aigua per la seva seguretat.