La Baronia de Mar, entre Calafell i Bellvei, denuncia l'abandó municipal

Els veïns de la zona, que forma part dels dos municipis, se senten marginats pels dos ajuntaments

Actualitzada 30/08/2018 a les 19:52

Manca de vigillància

Una nevera bolcada plena de bosses de brossa i mobles i trastos abandonats durant gairebé un any al costat dels contenidors del carrer Sant Tomàs de la urbanització Baronia de Mar són la gota que ha fet vessar el got entre veïns d’aquesta zona ubicada a cavall entre Bellvei i Calafell. Veïns de la zona denuncien l’estat d’abandonament que presenten bona part dels carrers d’aquesta urbanització on algunes vies públiques traspassen els límits de terme entre les dues poblacions.«Passa el servei de recollida de la brossa però la nevera plena de bosses i els mobles fa mesos que segueixen al costat dels contenidors, ningú els recull», diu M.S. Aquesta veïna, que viu al carrer Sant Tomàs assegura que va denunciar el cas a la línia verda de Calafell, però que, des d’allí, la van adreçar a l’Ajuntament de Bellvei, però tampoc no va obtenir una resposta satisfactòria.Tot i els seus intents per què algú posi solució al desgavell que presenta la illa de contenidors des de fa aproximadament un any, hores d’ara no ho ha aconseguit. «A sobre, algú s’ha dedicat a omplir la nevera abandonada amb bosses de brossa plenes, i allà continuen», diu M.S.«Alguns dels carrers més propers al de Sant Tomàs pertanyen a l’Ajuntament de Bellvei i presenten un estat deplorable. Estan abandonats i hi ha forats que, quan plou, s’omplen d’aigua i és fàcil ficar les rodes dels vehicles», diu la dona, qui afirma que la resposta que va obtenir de l’administració pública local fou que no hi havia pressupost per asfaltar de nou tots els carrers.La veïna, erigida en portaveu per fer-se ressò de les queixes veïnals a la zona, assegura que «entre un ajuntament i l’altre, et maregen, i aquí ningú soluciona res». Es dóna la circumstància que el carrer Sant Tomàs està dins del terme de Calafell, però només té sortida a carrers que transcorren dins del terme municipal de Bellvei.La veïna, de fet, fa extensives les seves queixes a altres àmbits, com el de la seguretat ciutadana.M.S. explica que «encara estic esperant que vingui la policia» després d’haver de trucar al cos recentment quan es va produir un incident en un habitatge ocupat.