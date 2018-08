Una dona resulta ferida en un accident amb tres vehicles implicats a Cunit

El SEM ha traslladat l'afectada a l'Hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu

Actualitzada 28/08/2018 a les 10:06

Una dona ha resultat ferida menys greu en un xoc amb tres vehicles implicats a la C-31 a l'alçada de Cunit aquest dimarts, 28 d'agost. El sinistre s'ha produït poc abans de les 8 del matí al quilòmetre 145 d'aquesta via i en direcció Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Per causes que es desconeixen, dos cotxes i una furgoneta han patit una col·lisió per encalç en aquest punt de la carretera, a l'alçada de Cunit. Com a conseqüència, una dona ha resultat ferida menys greu. Fins al lloc s'hi ha traslladat una única ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), la qual l'ha evacuada a l'Hospital del Vendrell per tal de rebre assistència sanitària.A part del SEM, fins al lloc també hi han anat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han procedit a desconnectar la bateria dels vehicles implicats i a netejar la calçada. També s'hi han traslladat els Mossos d'Esquadra.