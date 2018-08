A presó un noi de 19 anys per robatoris violents a dues octogenàries a Cunit i Segur de Calafell

Una de les víctimes va patir lesions greus, ja que el lladre la va tirar al terra en no poder-li arrancar el collaret

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat 21 d’agost, un noi de 19 anys, nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència, un d’ells en grau de temptativa, i un delicte de lesions. El jove va robar a dues dones octogenàries a Cunit i Segur de Calafell en pocs minuts de diferència i una de les dones va patir lesions greus a causa de l’estrebada.El primer robatori es va produir a les 19.15 hores al carrer Calafell de Cunit, on va abordar una dona de 83 anys que anava acompanyada del seu germà i li va arrencar la cadena d’or que duia penjada al coll. Acte seguit, el lladre va fugir corrents direcció Segur de Calafell, on minuts més tard es va produir el segon robatori, conretament al carrer Miño.En aquest cas també va abordar una dona de 84 anys a qui va intentar sostreure-li la cadena d’or violentament fins que la va tirar al terra al veure que no podia. Com a conseqüència de l’estrebada, la dona va patir lesions al maluc i al colze i va ser traslladada a l’Hospital Clínic de Barcelona després de ser atesa pels Serveis Mèdics d’Emergència.Immediatament es va muntar un dispositiu que va permetre localitzar i detenir al lladre quan es trobava a l’estació de tren de Segur de Calafell. En l’escorcoll li van trobar la cadena d’or que acabava de sostreure en el robatori a Cunit.El detingut va passar el 23 d’agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.