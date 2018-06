Recepció als alumnes de l'Àngel Guimerà, guanyadors del FIC CAT amb 'Una mirada de pau'

Els estudiants de 3r de primària d’aquesta escola vendrellenca van guanyar el premi a la millor producció d’un centre educatiu

L’Ajuntament ha ofert una recepció institucional als alumnes de 3r de primària de l’Escola Àngel Guimerà, guanyadors del premi a la millor producció d’un centre educatiu del Festival Internacional de Cinema en Català de la Costa Daurada (FIC CAT). L’acte es va dur a terme ahir dijous als jardins del Museu Deu i va comptar amb la presència de l’alcaldessa en funcions i regidora de Cultura, Eva M. Serramià, i el regidor d’Educació, Kenneth Martínez.D’aquesta manera, el consistori ha volgut fer un reconeixement a la tasca feta pels alumnes i mestres d’aquest curs de l’escola vendrellenca, que van resultar guanyadors del premi del FIC CAT amb el seu curtmetratge ‘Una mirada de pau’, dirigit per Toni Villazán (Zolen Films). La peça audiovisual té com a fil conductor el fill il·lustre del Vendrell, Pau Casals.A la recepció dels jardins del Museu Deu hi van assistir una representació dels nens i nenes participants al curtmetratge acompanyats de les seves famílies, així com els tres tutors de tercer i la directora de l’escola, Irene Ortoll. Aquesta va agrair en el seu nom aquest reconeixement de l’Ajuntament i va valorar positivament l’experiència que ha suposat per als alumnes aquesta aventura cinematogràfica. També dos alumnes van explicar algunes impressions i anècdotes del rodatge.