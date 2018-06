Els Catarres actuaran com a plat fort musical de la Festa Major de Calafell

El programa de festes inclou un total de 225 actes entre el 25 de juny i el 30 de setembre

Calafell comença avui dijous la seva Festa Major oficialment. El pregó de Sant Pere tindrà lloc a les 19 hores, a la Confraria de Pescadors. L’encarregat de donar el tret de sortida serà Manolo Luque Recober, professor de les autoescoles Olivella i Calafell. Per les seves mans han passat centenars de calafellencs i calafellenques quan es van treure el permís de conduir. Les festes tindran altres pregoners: al pregó de la Santa Creu, al Poble serà el músic i director de l’Escola Municipal Robert Gerhard de Música de Valls, Joan Romeu Puy; i al pregó de Sant Miquel, a Segur, Mary Herrera Hiruelo, cuinera i escriptora. El pregó de Sant Pere serà el 28 de juny, a les 19 hores, a la Confraria de Pescadors. El pregó de la Santa Creu, per la seva banda, es farà el 13 de juliol, a les 22.30 hores, a la plaça de Catalunya. Finalment, el pregó de Sant Miquel serà el 10 d’agost, a les 21.30 hores, a la plaça del Port de Segur. Les Festes de Calafell que comencen avui ompliran el municipi d’actes tradicionals, culturals i lúdics fins el proper 30 de setembre.El grup Els Catarres és el principal cartell musical de la festa major de Calafell. Els dels Vallès Oriental i l’Osona actuaran el pròxim 15 de juliol, a la mitjanit, al pàrquing de la Bòbila, al nucli del Poble, dins del «Concert Bon Carme» que va posar-se en marxa l’any passat. El concert serà gratuït. Els Catarres són un grup d’estil pop-folk, creat a finals de 2010. Aquest concert és un dels 225 actes i activitats programats per celebrar, al llarg de tot l’estiu, la festa major. Enguany es torna a apostar pel mateix dels dos darrers anys. És a dir, enllaçant les tres celebracions patronals tradicionals i integrant-hi les activitats culturals i socials habituals a l’estiu calafellenc. Amb aquesta fórmula «s’ha aconseguit bastir una oferta festiva molt potent, atractiva tant per als residents com per als visitants, que ha estat ben rebuda majoritàriament i que fins i tot ha propiciat l’aparició de nous col·lectius festius», ha dit l’alcalde, Ramon Ferré. Entre altres actes destacats que es poden consultar al programa de festes, hi ha el Concert i Ball de Revetlla amb l’orquestra Wellcome Band a dos quarts de dotze de la nit d’aquest dissabte 30 de juny a la Plaça de l’Alcalde Romeu.També hi haurà molt actes populars com el Segon Concurs de Ranxos Mariners aquest diumenge o l’Exhibició Castellera amb els nois de la Torre i els Nens del Vendrell a dos quarts de sis a la zona de la Confraria, també diumenge. El dissabte, 7 de juliol, hi haurà el sopar de carmanyola a dos quarts de deu a la plaça del Cubano amb una actuació de Rumba.Divendres 13 de juliol serà el dia de la tronada de Festa Major i el Gran Castell de Focs que es farà des del Castell del municipi. Tot seguit Ball de Festa Major a la Plaça Catalunya amb l’Orquestra Nueva Alaska.El programa inclou també tallers infantils i diversos espectacles pensats per ells.