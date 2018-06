El fons nord-americà Carlyle es fa amb el control de Codorniu

Carlyle ha adquirit els drets de compra de més del 55% de les accions de l'empresa per 300 milions d'euros

El fons nord-americà Carlyle ha arribat a un acord per tal d'adquirir la major part de les accions de Codorniu, propietat de la família Raventós. Segons ha informat La Vanguàrdia, Carlyle ha adquirit els drets de compra de més del 55% de les accions de l'empresa de cava de Sant Sadurní d'Anoia per un preu de 300 milions d'euros.L’acord ha arribat aquesta mitjanit després que la part més reticent de la família Raventós a vendre la major part de les accions hagi accedit davant la proposta de la firma d’Estats Units. Tot i que Carlyle pagarà 300 milions d’euros per fer-se amb el control de Codorniu, realment la suma ascendirà a 390 milions d’euros, ja que assumirà el deute de la companyia. Ara, els gestors actuals hauran de fer un consell d’administració per reconèixer la nova situació del grup.L’objectiu del fons nord-americà Carlyle és convertir Codorniu en la firma capdavantera d’un grup de vins i espumosos a Europa que quadrupliqui la facturació actual.