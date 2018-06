Actes incívics obliguen a tancar la Ludoteca situada a la platja de Comarruga

Han destrossat part de la tanca

Actualitzada 25/06/2018 a les 11:53

La ludoteca que s’instal·la durant l’estiu a la sorra de la platja de Comarruga romandrà tancada a causa d’uns actes incívics que s’han produït aquest cap de setmana. En concret, i tal com ho difon el comte @TurismeVendrell amb una imatge, alguns brètols han causat destrosses com, per exemple, arrancar i fer caure part de la tanca que encercla l’espai.Aquesta zona, creada perquè els infants puguin gaudir de diverses activitats en aquest entorn, tornarà a reobrir un cop estiguin reparats els desperfectes causats.