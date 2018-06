L'Ajuntament de Banyeres busca adoptants per dos gats petits trobats al carrer

Demana als interessats que es posin en contacte amb ells, ja sigui trucant al telèfon o a través del Facebook

Actualitzada 21/06/2018 a les 10:54

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acollir a les seves instal·lacions, ahir dimecres a la nit, dos gats petits que van ser trobats al carrer. Per això el consistori, que de moment s’està fent càrrec dels animals, busca a «amants dels gats» per adoptar-los o bé tenir-los en acollida.Els animals van ser trobats a la via pública, al mateix municipi, i el consistori va decidir mantenir-los calents i amb menjar i aigua a les seves instal·lacions de forma provisional. Els felins però, necessiten una casa on viure i és per això que el consistori demana la màxima difusió per tal que els gats trobin una llar el més aviat possible.Els interessats poden trucar a l’Ajuntament o contactar-hi a través de la seva pàgina de Facebook, on han emès aquest comunicat junt amb la fotografia dels gats.