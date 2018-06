Enxampen un cotxe fugitiu gràcies a un ciutadà que li va tallar el pas amb el seu vehicle

El conductor anava begut i no tenia ni ITV ni assegurança, mentre que un altre dels ocupants ha estat denunciat per tinença de drogues

La valenta acció d’un ciutadà va permetre, ahir dimarts, enxampar un cotxe que havia fugit d’un control de la Policia Local del municipi. En concret, un veí del municipi va frenar el seu cotxe davant del turisme fugitiu, cosa que va permetre als agents interceptar-lo. Es dóna el cas que el conductor anava begut i no tenia ni ITV ni assegurança.Els fets es van produir el vespre d’ahir dimarts a la zona del Botafoc, on la Policia Municipal del Vendrell va establir un control. Allà van demanar a un cotxe que s’aturés, però aquest va emprendre la fugida. El turisme va poder ser interceptat per la policia gràcies a l’acció d’un ciutadà, el qual va frenar el seu cotxe davant del vehicle que fugia.Un cop interceptat el vehicle, els agents van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu superant la taxa d’alcoholèmia permesa. A més, circulava sense la ITV ni assegurança. Per altra banda, un dels ocupants tenia una ordre d’esbrinament de domicili emesa per un jutjat i se’l va denunciar per tinença de substàncies estupefaents.