Tot a punt per a una nova edició de la Xarel·lada al Penedès Marítim de Cunit

El dissabte 30 de juny la iniciativa que uneix enocultura i turisme arribarà a la sisena edició

Programa de la Xarel·lada

Cellers participants:

Restaurants participants:

Pastisseries:

El pròxim dissabte 30 de juny, Cunit acollirà la VI Xarel·lada al Penedès Marítim, la Festa del Xarel·lo que se celebra a tocar del mar.La iniciativa va néixer l’any 2012 de la mà de la sommelier cunitenca Carme Garcia juntament amb la regidoria de Turisme i Patrimoni de l’Ajuntament de Cunit amb l’objectiu de crear un espai de reconeixement al vi del Penedès i en particular al Xarel·lo.L’emplaçament del tast i de la mostra de xarel·los serà al Passeig Marítim, entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca.Jaume Casañas, regidor de Turisme i Patrimoni, explicava que, «a la VI Xarel·lada tindrem una xerrada de Dani López i el bodeguer Josep Mitjans del celler LOXAREL. A la jornada enogastronòmica del vespre nit participaran diferents cellers que oferiran la seva varietat de xarel·lo. Tot plegat en un escenari incomparable i la complicitat de restauradors i pastisseries de Cunit».A les 13 h: Tast amb Xarel·lo, al ‘xiringuito‘ del restaurant L’Arrosseria pels assistents a la ponència. Cal inscripció prèvia turisme@cunit.cat.A partir de les 20h i fins a les 23h: Mostra de Xarel·los de bodeguers del Penedès amenitzats amb música i tast de tapes dels restauradors i pastissers locals participants.El preu del tiquet són 12€, aquest inclou 3 copes de vi + 2 tapes + 1 postre + copa de regal.El preu del tiquet són 12€, aquest inclou 3 copes de vi + 2 tapes + 1 postre + copa de regal.Heredat Mon Rubí, Finca Viladellops, Un Sol Cel, Loxarel, Can Sumoi, Anima Mundi, Mas Candi, AT Roca, Jané Ventura, Castellroig i Vinyes 7 Pams.L’Arrosseria, Gastrobar & Cocteleria Ronsito, Pizzeria Restaurante Mistral, Casa Carmiña da Castañeira – Bar Travesas.Forn i Pastisseria Casas, Forn i Pastisseria Vilamajó.