L'autòpsia de la menor assassinada a Vilanova descarta la violació i certifica que va morir asfixiada

El resultat de les proves d’ADN del detingut haurà de determinar si va fer tocaments genitals a la víctima

Actualitzada 13/06/2018 a les 20:51

Intent de «desfer-se» del cos

Dotze testimonis

L’autòpsia de la nena de 13 anys assassinada la setmana passada a Vilanova i la Geltrú ha descartat que la víctima fos violada i ha certificat que va morir per asfíxia. Segons la informació a la que ha tingut accés l’ACN, el cadàver de la menor presentava ferides al voltant del coll compatibles amb l’asfíxia per part d’un adult i amb l’ús d’una corda, alhora que tenia nombroses ferides d’arma blanca repartides per tot el cos. L’autòpsia afirma que algunes d’aquestes ferides són posteriors a la mort, però apunta que no hi ha suficients elements que permetin determinar si alguns talls es van produir de forma prèvia. Al mateix temps, si bé es descarta la violació, l’informe constata que la víctima tenia signes de manipulació genital. El resultat de les proves d’ADN que la setmana passada se li van practicar a l’únic arrestat i principal sospitós del crim servirà per determinar si ell va abusar de la víctima. Mentrestant, l’home sosté que no recorda haver matat la menor i assegura que una tercera persona va accedir a l’habitatge, afirmant que ell es va trobar el cadàver sense saber què havia passat.L’autòpsia ha certificat les conclusions de l’informe preliminar fetes publiques la setmana passada en relació a la mort per asfíxia. Segons el forense, la víctima va patir una «estrangulació manual i d’un llaç» i també tenia un tros de bolígraf a la gola. De l’informe inicial, però, restava determinar si la menor havia patit una agressió sexual, hipòtesi que queda descartada perquè no s’ha constatat cap signe de penetració. Amb tot, l’autòpsia apunta que el cos tenia una «lesió genital» que es considera «suggestiva» d’haver-se produït una manipulació.Pel que fa a les diverses ferides d’arma blanca, l’autòpsia descarta que li provoquessin la mort perquè cap d’aquestes es va produir en òrgans vitals ni tampoc es constata que la menor pogués morir per asfíxia interna degut a una hemorràgia. Al mateix temps, l’informe destaca la «complicació» a l’hora de determinar si la majoria de les ferides són prèvies o posteriors al crim.D’altra banda, segons recull el sumari del cas, al qual ha pogut accedir l’ACN, la policia sospita que l’home acusat de ser el presumpte autor de la mort de la menor hauria intentat «desfer-se» del cadàver. Els Mossos d’Esquadra basen aquesta hipòtesi en el fet que el cos va aparèixer recolzat en una maleta oberta al costat d’un carretó de supermercat, i tots dos objectes estaven tacats de sang. Segons la policia, aquests elements evidencien «la voluntat d’utilitzar-los per desfer-se el cos de forma discreta», alhora que destaca que l’home va estar netejant amb lleixiu amb un fregall i un cubell que després van aparèixer amb quantioses restes de sang.Gairebé deu dies després dels fets, els Mossos d’Esquadra continuen analitzant totes les proves recollides al pis del detingut, com diverses mostres de cabell i una ungla, les quals permetran avançar en la investigació i acotar la relació de l’arrestat amb el crim. Alhora, la policia també treballa en l’anàlisi de diverses targetes de telefonia mòbil i diverses peces de roba tacades de sang que es van recollir durant un extens registre de gairebé dotze hores.Mentre avança la investigació policial, aquest dijous la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha citat a declarar dotze testimonis. La magistrada vol escoltar les aportacions dels dos oncles de la menor que van trobar el cadàver, de l’exparella sentimental del detinguts, de diversos veïns de l’immoble, i de sis agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra que van intervenir a l’escena del crim.Hores després dels fets, els dos oncles van assegurar que l’arrestat s’havia mostrat violent quan van voler entrar al seu pis, assegurant-los que duia «tot el dia drogant-se» i dient-los que no els volia deixar passar perquè «no volia problemes amb la policia». Al seu torn, l’exparella del detingut va relatar que la filla que tenen en comú havia estat hores abans amb el seu pare, però que aquesta li havia demanat que l’anés a buscar perquè ell s’estava comportant de forma «estranya», entrant i sortint del pis tota l’estona. La dona també va apuntar que, quan eren parella, havia patit violència de gènere, assetjament i nombroses amenaces de mort.Mentrestant, l’arrestat i principal sospitós del crim de Vilanova és al mòdul psiquiàtric de la presó Brians 1, després que la jutge en dictés l’ingrés provisional per un delicte contra la vida, un delicte contra la llibertat sexual i un delicte de detenció il·legal. Fonts properes a l’acusat asseguren que l’home manté la versió relatada davant la magistrada ara fa una setmana, quan va assegurar que ell es veia «incapaç» d’haver matat la menor, afegint que una tercera persona hauria accedit al pis dels seus pares i hauria comès el crim. Durant la seva declaració també va reconèixer que anys enrere havia patit un brot agressiu i va admetre que el dia del succés havia consumit una gran quantitat de droga.