Apareixen nous òssos i ceràmica del Neolític a la cova de l'Avenc de Cunit

És el resultat de la tercera campanya d'escavacions en aquest jaciment, d'on ja s'han recuperat altres restes importants

Actualitzada 12/06/2018 a les 09:41

La culminació de la tercera campanya d’excavacions a la Cova de l’Avenc de Sant Antoni del terme de Cunit, al Baix Penedès, ha donat com a resultat la troballa de restes humanes i d’un tros de ceràmica del Neolític, datada, aproximadament de fa 4.000 anys.L’equip d’arqueòlegs encapçalat per Artur Cebrià està treballant des de fa 3 anys i aquest no és el primer cop que troba restes humanes, En la segona excavació es van trobar ossos humans d’entre 1.000 i 5.000 anys d’antiguitat.La Cova de l’Avenc és un dels punts més emblemàtics del municipi, que s’investiga des de la regidoria de Turisme i Patrimoni. Tal i com explica el regidor Jaume Casañas «les accions de patrimoni les combinem amb les politiques educatives amb les escoles, amb l’objectiu que els més petits coneguin i aprenguin amb el patrimoni local i que en un futur en tinguin cura».