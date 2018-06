La jutge decreta presó provisional per al detingut pel crim de la menor de Vilanova i la Geltrú

L’arrestat assegura que no recorda haver matat la nena i admet que havia consumit una quantitat elevada de drogues i alcohol

Actualitzada 08/06/2018 a les 08:47

La titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha decretat presó provisional sense fiança per a l’home de 42 anys detingut com a presumpte autor del crim de la menor de Vilanova i la Geltrú morta dilluns. La magistrada l’acusa d’un delicte contra la vida –resta determinar si és assassinat o homicidi-, d’un delicte d’abús o agressió sexual a menor de 16 anys i d’un delicte de detenció il•legal. Fonts judicials han detallat que l’acusat ha declarat durant prop d’una hora i mitja, durant la qual només ha contestat les preguntes del seu advocat. L’home ha assegurat que no recorda haver matat la nena, alhora que ha admès que la tarda del crim havia consumit una quantitat elevada de drogues i alcohol. Segons la seva defensa, s’ha mostrat penedit pels fets de què se l’acusa, mentre l’acusació particular exercida per la família de la víctima ha assegurat que les explicacions de l’arrestat són «fàcilment desmuntables».L’únic arrestat i principal sospitós de ser l’autor de la mort de la menor ha arribat als jutjats de Vilanova poc abans de les 10 h d’aquest dijous, hora en què estava prevista la declaració davant la magistrada, però finalment aquesta ha començat passades les set de la tarda. Les explicacions davant la jutge s’han endarrerit perquè la magistrada ha demanat un seguit de documentació a últim moment, alhora que s’han sol•licitat tres informes mèdics sobre toxicologia, ADN i estat psicològic. Al mateix temps, durant el matí també s’ha aixecat el secret de sumari, fet que ha dilatat l’inici de la declaració per tal que les parts poguessin consultar la informació.Després de tota una jornada al calabós dels jutjats, el detingut ha manifestat davant la jutge que és «incapaç» de recordar què va passar dilluns a la tarda, quan el cadàver de la nena de 13 anys va ser localitzat en una habitació del pis dels seus pares, on ell hi era des de feia pocs dies. Segons recull l’informe preliminar de l’autòpsia, la menor va morir asfixiada i també va rebre diverses ganivetades –per ara no es concreta si de forma prèvia o posterior a la mort-.Amb tot, la defensa de l’acusat, exercida per l’advocat Álex Zarigüeta, ha assegurat que el seu client «només recorda els fets una vegada ell era a l’habitació i la nena estava morta» i que l’home ha explicat que «va intentar reanimar-la». Segons el lletrat, l’acusat ha dit que estava «en xoc perquè havia consumit molt alcohol i drogues».Al mateix temps, pel que fa a l’acusació per delictes d’agressió o abús sexual, l’arrestat ha remarcat que es creu «incapaç d’haver fet una cosa així», mentre el seu advocat ha demanat precaució a l’espera de conèixer el resultat de les proves d’ADN. «És una possibilitat clara que hagués hagut un abús sexual però no és definitiu», ha afegit Zarigüeta, recordant que la nena només duia posades les calcetes i una samarreta en el moment que va ser localitzada.En tots els casos, l’advocat ha insistit que el seu client «ha demanat disculpes pel mal que hagi pogut fer», alhora que ha assegurat que se sent «destrossat». «Diu que no sap si és un monstre i que està disposat que el matin», ha apuntat el lletrat, afegint que l’home ha garantit que explicarà tot allò que recordi durant la investigació.Al seu torn, l’acusació particular exercida per la família de la víctima s’ha mostrat escèptica respecte la versió de l’acusat. L’advocat Antoni Prats ha afirmat que «les realitats decauen per si mateixes», augurant que els resultats de les diferents proves mèdiques desmuntaran les declaracions de l’acusat i demostraran que el consum de droga no l’eximirà de recordar què va fer dilluns.«No oblidem que hi ha hagut pericials mèdiques, tant després de la detenció com al llarg del dia d’avui per part del metge forense», ha assenyalat Prats, afirmant que «aquestes proves tenen uns resultats que per si sols donen molta llum a les versions, i la seva versió no correspon amb els documents que hi ha a les actuacions». Ha declinat, però, detallar quina és aquesta informació ja inclosa al sumari, mentre la defensa ha negat que en el moment de la detenció l’home fos sotmès a cap reconeixement mèdic.Pel que fa a les peticions de mesures provisionals, tant la Fiscalia com l’acusació particular han coincidit en demanar l’ingrés a presó de forma provisional sense fiança. Al seu torn, la defensa ha sol·licitat mesures «menys contundents», com la retirada del passaport o una ordre l’allunyament que li impedís ser a Vilanova. Finalment, la jutge ha decretat presó provisional i l’acusat ha estat traslladat al Centre Penitenciari Brians 1.Mentrestant, després de la declaració, els Mossos d’Esquadra han accedit al pis de l’arrestat per recollir una tovallola que dimarts la policia científica no va incloure en el material recopilat durant l’escorcoll. L’entrada s’ha fet a petició de la Fiscalia i la jutge ha senyalat que no era necessari que l’acusat estigués present a l’entrada al domicili d’aquesta nit.