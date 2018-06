L'Arboç rememorarà aquest cap de setmana la batalla de la Guerra del Francès

El municipi commemora el 210 aniversari de la batalla amb una recreació històrica

L’Arboç commemorarà, aquest cap de setmana del 9 i 10 de juny, el 210 aniversari de la Guerra del Francès. La Plaça de la Puntaire serà l’escenari on es farà la recreació d’un dels actes més visuals i que va ser més molt cruent a la vila: el ‘Combat de l’arboç’. Hi participaran grups militars de recreació històrica de l’època napoleònica: la 79th Cameron Highlanders, els Mariners de la costa, les Milícies Urbanes de Tarragona 1810, Voluntaris de Tarragona, 1802-1809, el Regiment d’infanteria de línia núm. 2 francès, el Regiment d’infanteria de línia núm. 7 francès; i els grups civils de recreació històrica de l’època: Trencadansa, Le temps du costume rousseillonais i Nautilus. Les tropes desfilaran pels carrers de la vila en finalitzar el combat.També prendrà importància la gran tronada pirotècnica per rememorar els sons de la Guerra del Francès. Serà el diumenge dia 10 a les 14h al Sector de Mestral -entre el camp de futbola antic i l’Institut-. la tronada anirà a càrrec de la Pirotècnica Tomàs de Benicarló. Mitja hora abans, a les 13.30h es farà una Ofrena floral institucional i salva d’honor als arbocencs que van morir durant la Guerra del Francès a la Rambla de Josep Gener. Durant el dia es realitzarà el Toc de campanes a sometent i a foc, a càrrec del Grup de Campaners de l’Arboç a l’Església Sant Julià.El 210 aniversari de la Guerra del Francès és un esdeveniment organitzat per la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, el teixit empresarial de l’Arboç, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Llei de Barris, de la qual l’Ajuntament de l’Arboç n’és beneficiari.