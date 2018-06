L'advocat de l'arrestat pel crim de la menor de Vilanova creu «evident» que estava sota els efectes de les drogues

La defensa assegura que el detingut és consumidor «habitual» de cocaïna

Actualitzada 07/06/2018 a les 12:13

L’advocat de l’arrestat pel crim de la nena de 13 anys morta aquest dilluns a la nit a Vilanova i la Geltrú ha assegurat que hi ha indicis que el seu client estava sota els efectes de les drogues en el moment dels fets. «Sembla evident que hi va haver consum de drogues i alcohol», ha afirmat Álex Zaragüeta a la porta dels jutjats de Vilanova aquest dijous al matí abans que el seu client passi a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1, responsable de la investigació. Segons Zaragüeta, el seu client és consumidor «habitual» de cocaïna i demanarà que s’investigui quina incidència van tenir les drogues en el presumpte crim de la menor. En aquest sentit, ha recordat que la llei estableix que l’efecte de les drogues és un atenuant.L’advocat ha detallat que fins ara l’arrestat no ha declarat en seu policial ni tampoc va mostrar col•laboració durant l’escorcoll de dimarts perquè la causa està sota secret de sumari i la defensa desconeix els delictes exactes pels quals se l’investiga. Amb tot, ha assegurat que preveu que aquest dijous sí que expliqui el relat dels fets davant la jutge per tal d’esclarir el succés.Álex Zaragüeta ha explicat que, en funció de si s’aixeca el secret de sumari, sol•licitaran un informe psiquiàtric per determinar les facultats de l’arrestat. De moment, sí que ha confirmat la intenció de demanar un informe de tòxics per avaluar la incidència del consum de drogues en el presumpte crim de la nena.Mentrestant, l’arrestat ha arribat als jutjats de Vilanova aquest dijous al voltant de les 10 h sota una forta expectació mediàtica. A primera hora també s’han apropat a l’edifici judicial diversos veïns per presenciar l’arribada del detingut, que ha accedit amb vehicle policial a l’aparcament soterrat. A mig matí, aquest grup de persones s’ha anat incrementant i han desplegat una pancarta on s’hi llegeix «Assassí. Cadena perpetua».En paral•lel, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va avançar ahir dimecres a l’ACN que estudia personar-se com a acusació popular en el procés judicial, si bé resta a l’espera de conversar amb la família de la víctima i conèixer quina és la seva voluntat. Mentre avança la investigació, aquest dijous finalitzen els tres dies de dol que el consistori va decretar per la mort de la menor i està previst que es retirin les ofrenes de record que centenars de veïns van dipositar dimarts al centre de la plaça de la Vila.