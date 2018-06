Bolca una furgoneta al topar amb un camió a l'AP-2 a la Bisbal del Penedès

Una furgoneta ha quedat bolcada al topar amb un camió i quatre persones han resultat ferides

Actualitzada 07/06/2018 a les 16:36

Una furgoneta ha bolcat al topar amb un camió a l'AP-2 a la Bisbal del Penedès, en sentit Barcelona. Els vehicles haurien topat lateralment, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït a les 14.52 hores al punt quilomètric 228. Com a conseqüència del l'incident, els quatre ocupants de la furgoneta han resultat ferits, mentre que els dos del camió han resultat ilesos. Un helicòpter del SEM ha evacuat a l'Hospital de Bellvitge un dels ferits amb pronòstic greu. Dos més han estat traslladats greus a l'Hospital Joan XXIII i un altre menys greu a l'Hospital Santa Tecla.Al lloc dels fets s'han desplaçat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, sis patrulles de Mossos d'Esquadra i quatre ambulàncies i un helicòpter del SEM. L'accident ha comportat que la via hagi quedat tallada i els Mossos estan desviant la circulació per l'àrea de descans de la zona.