Retards ferroviaris per circulació única entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per la forta pluja

Els retards poden superar els 15 minuts

Actualitzada 06/06/2018 a les 08:48

El fort aiguat que està caient a la comarca del Baix Penedès, a primera hora del matí d'aquest dimecres 6 de juny, ha causat afectacions ferroviàries entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. A causa de les condicions meteorològiques adverses, en aquest tram els trens regionals de la R16 i de la R2 Sud han circulat per via única durant prop de mitja hora, des de les 8 fins les 8.30 del matí. El servei ja ha estat reestablert, tot i que encara queden afectacions puntuals de 15 minuts. Els horaris s'estan recuperant de forma progressiva.Per altra banda, també es produeixen fins a 15 minuts de retard a la R4 Sud en el tram entre l'Arboç i Sant Vicenç de Calders per una avaria en la senyalització. En aquest cas el servei també ja s'ha reestablert i mica en mica anirà recuperant la normalitat.