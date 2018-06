L'Ajuntament estudiarà personar-se com a acusació popular en el cas del crim de la menor morta

El consistori està pendent de quina sigui la voluntat de la família

Retirada de les ofrenes de record

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estudiarà personar-se com a acusació popular en el cas que investiga el crim de la nena de 13 anys que dilluns a la nit va aparèixer morta dilluns a casa d’un veí dels seus avis. Fonts municipals han avançat a l’ACN que el consistori està avaluant aquesta possibilitat, si bé resta a l’espera de conversar amb la família de la víctima i conèixer quina és la seva voluntat. El cas l’investiga el Jutjat d’Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú, que aquest dijous prendrà declaració a l’únic arrestat i principal sospitós de ser l’autor de la mort de la menor. Es tracta d’un home de 42 anys que viu just al pis de sota de casa els avis de la víctima, la qual va desaparèixer dilluns a mitja tarda. Després d’unes tres hores sense saber on era la menor, uns familiars van localitzar-la morta en una habitació del pis d’aquest home, que va ser arrestat el mateix dilluns a la nit.La policia va dur l’arrestat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vilanova, on va passar la nit de dilluns, mentre que l’endemà dimarts al matí el van traslladar al pis on havia aparegut el cadàver per tal que presenciés la inspecció de la policia científica i pogués col·laborar amb la investigació per esclarir els fets.El registre policial es va allargar durant gairebé 12 hores i posteriorment l’home va ser retornat a comissaria, on continua aquest dimecres. Esgotant pràcticament el termini de 72 hores d’arrest màxim, la jutge el citarà demà dijous per prendre-li declaració i decretar si el deixa en llibertat o l’envia a presó.Mentre avança la investigació, el centre de la plaça de la Vila de Vilanova segueix sent una extensa catifa d’espelmes, flors, peluixos i missatges de record a la víctima. Aquest dimecres al vespre, diverses persones han encès de nou les espelmes dipositades durant la concentració d’ahir, si bé les entitats organitzadores de l’acte i l’Ajuntament han acordat que tots els elements es retiraran demà dijous. «Volíem crear un espai de record i condol, però també creiem que cal seguir endavant», apunten des de les entitats impulsores de la concentració.