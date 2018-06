Els Bombers reben 12 avisos en una hora per inundacions a Calafell

Fins a cinc cotxes s'han quedat encallats per la gran quantitat d'aigua que hi ha a la via pública

Actualitzada 06/06/2018 a les 10:37

Ara mateix tenim un ruixat força intens a la comarca del Baix Penedès. Té una dimensió vertical superior als 6 km. #meteocat pic.twitter.com/ZwR0uCM3yV — Meteocat (@meteocat) 6 de juny de 2018

Derivat de condicions atmosfèriques adverses, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'està produint per via única. Afectacions puntuals que poden superar els 30 minuts. — R16 Rodalies (@rod16cat) 6 de juny de 2018

Petits incendis a Calafell i el Vendrell causats per llamps

Intenses plujes també al Garraf amb incidències a Sitges

Els forts ruixats de les darreres hores han provocat diverses incidències als carrers de #Sitges. Les brigades de via pública i els cossos d’emergències i policials estan treballant intensament per retornar el més aviat possible a la normalitat.

➡️ https://t.co/BORdlm98oq pic.twitter.com/8YVXVrvnGd — Ajuntament de Sitges (@AjSitges) 6 de juny de 2018

Els Bombers de la Generalitat han rebut a primera hora del matí d'aquest dimecres, aproximadament entre les 8h i les 9h, un total de 12 avisos per inundacions a Calafell a causa dels intensos ruixats que estan afectant a la comarca del Baix Penedès. La majoria d'inundacions s'han produït a la via pública i cap d'elles és greu, tot i que fins a cinc cotxes s'han quedat encallats a la via pública a causa d'una gran quantitat d'aigua que els impedeix circular.Un ruixat intens d'una dimensió vertical superior als sis quilòmetres, segons el Meteocat, ha afectat a primera hora del matí a la zona del Baix Penedès. Especialment afectat ha resultat el municipi de Calafell on, segons un alertant que ha fet arribar l'avís als Bombers, en alguns punts l'aigua arribava a l'alçada dels fars dels cotxes. En aquest sentit, un total de cinc vehicles han quedat encallats per la gran quantitat d'aigua que hi havia a la via pública i els impedia circular. Aquests cotxes es trobaven al carrer d'en Ralet, entre Calafell Park i la N-340, al carrer del Rin, al passeig Marítim, al carrer Lluís Companys a la urbanització de Mas Romeu i a la zona de l'estació de Renfe.En aquest sentit, també s'han produït afectacions en el transport ferroviari entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, ja que els regionals R16 i R2 Sud han circulat durant mitja hora -de les 8 a les 8.30h, aproximadament- en únic sentit de circulació a causa de l'aiguat. Això ha causat retards de fins a 30 minuts. La circulació ha quedat reestablerta en mitja hora i s'han recuperat els horaris de forma progressiva fins a tornar a la normalitat poc després de dos quarts de 10.Per altra banda, a primera hora del matí també s'han produït dos petits incendis a Calafell i el Vendrell causats molt possiblement pels llamps. En el cas de Calafell, ha cremat un arbre al carrer Albània, mentre en el cas del Vendrell s0ha produït un incendi en un solar de la urbanització Eden Park. En tots dos serveis hi ha actuat una única dotació dels Bombers de la Generalitat.Les fortes pluges també han deixat una bona tromba d'aigua a la comarca del Garraf. La població que més acumulació d'aigua ha patit ha estat Sitges, des d'on els Bombers han rebut 15 avisos per inundacions entre les 8.30h i les 9.15h per grans quantitats d'aigua a la via pública i esgotaments en baixos. La pluja baixa com un riu pels carrers de la ciutat i fins i tot s'ha emportat contenidors carrer avall, tal com mostra un vídeo publicat per l'Ajuntament del municipi.