Traslladen el detingut per la nena assassinada en un pis de Vilanova i la Geltrú al lloc dels fets

L'acusat ha arribat entre els crits d'assassí per part dels seus veïns i amb un fort desplegament policial

Actualitzada 05/06/2018 a les 14:33

Els Mossos d'Esquadra han traslladat aquest dimarts al migdia l'home detingut ahir al vespre l'assassinat d'una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú al pis on van tenir lloc els fets. La comitiva ha arribat al voltant d'un quart d'una del migdia, amb més d'una hora de retard sobre l'horari previst, enmig d'un fort desplegament policial per la presència de desenes de veïns que increpaven el detingut i d'una forta expectació mediàtica. Els investigadors busquen ara proves al pis del presumpte autor dels fets –un home de 42 anys i lligat a la vida cultural de la ciutat-. La noia va desaparèixer aquest dilluns a la tarda i després de buscar-la porta per porta en el bloc de pisos dels seus avis els seus tiets la van localitzar sota un matalàs de casa el detingut.El cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), l'intendent Antoni Rodríguez, ha explicat aquest matí que familiars i una dotació dels Mossos d'Esquadra van cercar la menor, porta a porta, pel bloc de pisos i que, al primer primera, els va rebre un home vestint una tovallola que va negar saber res de la desaparició. Tot i això, mentre la cerca continuava, familiars i veïns van sospitar de l'actitud que havia tingut l'home i els tiets van tornar a picar la seva porta; aleshores, aquest veí, ja vestit, va començar a manifestar-se «molt incongruentment» davant la insistència dels familiars.Els tiets van entrar de «manera molt coratjosa i, mentre un es va quedar a la porta amb l'home, l'altre va revisar les estances», ha relatat Rodríguez. En una habitació que estava tancada, el tiet va trobar un matalàs fora de lloc i, a sota, el cos sense vida de la nena. El detingut, de 42 anys i molt lligat a la vida cultural de Vilanova i la Geltrú, té un antecedent per un requeriment judicial per amenaces lleus a la seva exparella i a la seva filla.