La nena de Vilanova va morir asfixiada i presentava signes d'abús sexual

L'autòpsia ha revelat que les ganivetades que presentava el seu cos no van causar la seva mort

Actualitzada 05/06/2018 a les 20:38

La nena de 13 anys assassinada aquest dilluns a Vilanova i la Geltrú hauria mort per asfíxia i el seu cos presentava signes d'abús sexual, segons ha adelantat la cadena de televisió TV3. L'autòpsia practicada a la nena també ha revelat que les ganivetades que tenia no van causar la seva mort.La noia va desaparèixer aquest dilluns a la tarda quan va sortir de casa dels seus avis i no es va trobar amb el seu pare que l'esperava al carrer. Els veïns i familiars de la nena van buscar-la pel municipi i també porta per porta en el bloc de pisos dels seus avis. Els tiets de la nena van tornar al pis del detingut, ja que van sospitar de la seva actitud. Mentre un d'ells es va quedar a la porta, l'altre va entrar en una habitació que estava tancada i va localizar el cos sense vida de la nena a sota d'un matalàs. Agents de la Policia Local es van traslladar ràpidament al pis per detenir l'home.El detingut ha acudit aquest dimarts al migdia al pis on es van produir els fets amb els Mossos d'Esquadra. L'home ha arribat al lloc enmig d'un fort desplegament policial per la presència de desenes de veïns que l'han increpat amb crits d'assassí.