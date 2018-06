Calafell ampliarà l'horari del transport urbà de les sis del matí fins a la mitjanit

El transport públic urbà del municpi té actualment 230.000 passatgers a l’any

Calafell ampliarà l'horari de l'autonús urbà des de les sis del matí fins a mitjanit. Aquest canvi serà la segona ampliació d’horaris que es fa en els darreres temps per part de l'Ajuntament.Amb aquesta modificació es facilitarà l’accès en autobús a les estacions de tren a primera hora del matí i permetrà que les persones que tornen de Barcelona en el darrer tren, a mitjanit, pugui agafar l’autobús per arribar a casa seva.Tots els canvis introduïts recentment en el transport urbà estan orientats a facilitar els desplaçaments pel municipi i per a connectar amb la resta de transports públics, sobretot el tren, i facilitar tothom anar a la feina, a estudiar, a comprar o a gaudir del temps lliure.«Amb aquesta ampliació gairebé doblarem el servei que ens vam trobar», ha explicat l'alcalde, Ramon Ferré. A principis de mandat, el servei funcionava de les 8 del matí a dos quarts de 8 del vespre, amb una pausa al migdia. Després de la primera ampliació, hi ha servei ininterromput des d’un quart de 8 del matí fins a les 9 de la nit.Hi ha un estudi que proposa ampliar les línies, però de moment l’horari de 6 a 24 hores s’aplicarà a les tres línies actualment en funcionament.El transport públic urbà de Calafell té actualment 230.000 passatgers a l’any. Des de que es van ampliar els horaris, aquest ha guanyat 60.000 usuaris més anuals. La línia 1, que connecta el nucli de Segur i les urbanitzacions que l’envolten, ha incrementat un 42% els viatgers; la línia 2, que enllaça els nuclis de Calafell amb les urbanitzacions de Mas Romeu i Calafell Parc, en té un 20% més; i la línia 3, que connecta els nuclis de Calafell amb Segur i els seus barris, un 70%.El servei de transport urbà ha guanyat recentment un dels premis de transport públic més prestigiosos de l’Estat espanyol, el que concedeix la revista especialitzada Autobuses&Autocares. Calafell l’ha assolit en la categoria de transport urbà per a municipis petits i mitjans.