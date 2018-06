L'ocupant del vehicle va resultar ferit lleu

Actualitzada 01/06/2018 a les 15:23

Un cotxe es va estavellar aquest dijous al vespre contra un fanal al Vendrell. L'accident es va produir passades les 22 hores al carrer Francesc de Riera, davant dels edificis dels jutjats. Com a conseqüència de la topada, el conductor va resultar ferit lleu.Una dotació de Bombers de la Generalitat es va desplaçar per netejar la calçada i donar suport al SEM. També van desconnectar la bateria del vehicle per evitar un possible incendi. El SEM va enviar diverses dotacions per atendre el ferit.El conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia, per la qual cosa els agents de la Policia Local del Vendrell van obrir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària.