Requisen més de 300 plantes de marihuana al Vendrell

La plantació estava a l’annex d’un habitatge vigilat per gossos potencialment perillosos

Actualitzada 01/06/2018 a les 13:47

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana a l’interior d’una construcció anexa a una casa al Vendrell, la qual estava vigilada per gossos potencialment perillosos. Els agents han requisat un total de 304 plantes de marihuana i diverses eines pel seu cultiu. El responsable de la plantació, de 35 anys i nacionalitat espanyola, va quedar detingut com a autor dels presumptes delictes de tràfic de drogues i frau de fluid elèctric.La investigació es va iniciar gràcies a la col·laboració ciutadana, ja que la Guàrdia Civil va rebre una alerta que hi havia una casa on semblava que es cultivés marihuana. Arran d’aquest avís, la Guàrdia Civil del Vendrell va establer diversos dispositius per localitzar i desmantellar la plantació clandestina i identificar al seu responsable.Els agents van localitzar a la urbanització Mas Astor del municipi una finca on al costat de la casa s’hi havia construït una annex de prop de 30 metres quadrats. Allà hi van trobar elements destinats al cultiu interior de plantes, com un dipòsit d’aigua de grans dimensions i extractors d’aigua, dels quals sortia una forta olor a marihuana.Els investigadors van identificar el propietari de la finca, el qual va col·laborar amb els agents facilitant l’accés a les instal·lacions. Allà hi van trobar més de 300 plantes de marihuana, així com fertilitzants, ventiladors, focus, extractors i altres elements per al cultiu.El cos policial va detenir al responsable de la plantació, de 35 anys i nacionalitat espanyola, com a autor d’un presumpte delicte de tràfic de drogues i frau de fluid elèctric. Un cop va declarar a les dependències policials, l’home va ser posar en llibertat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 6 del Vendrell.